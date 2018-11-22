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Во всероссийском опросе «Мой любимый музей» участвуют 2 музея из Рузского округа
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Общество — 22 Ноября 2018, 18:58
Как информируется в сообщении пресс-службы городской администрации, рузский краеведческий музей и мемориальный музей Зои Космодемьянской, которое расположен в Рузском городском округе Подмосковья, принимают участие во всероссийском народном онлайн-голосовании «Мой любимый музей».
Всероссийское народное онлайн-голосование «Мой любимый музей» стартовало в «Ночь искусств», 4 ноября, и продлится до 26 ноября. Итоги онлайн-голосования, определившее победителей, подведут в середине декабря. Голосование проводится на сайте культура.рф. 10 музеев, которое набрало наибольшее число голосов, получат дипломы министерства культуры Российской Федерации, памятные награды и всенародное признание.
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