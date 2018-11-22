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Завод австрийской компании Befa может появиться в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Ноября 2018, 19:01
Как рассказал журналистам в четверг в ходе роуд-шоу Московской области в Вене представитель фирмы Befa Андрей Князев, австрийская компания, производящая оборудование для создания моющих средств, рассматривает возможность строительства собственного завода в Подмосковье.
На площадке экономической палаты Австрии проходит конференция Invest in Moscow Region . Также в рамках программы роуд-шоу запланировано несколько B2B-встреч представителей подмосковной делегации с австрийскими предпринимателями и топ-менеджментом промышленных предприятий.
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