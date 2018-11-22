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Глава Люберец вручил благодарности многодетным семьям и поздравил женщин с Днем матери
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Общество — 22 Ноября 2018, 19:02
Как сообщает корреспондент «РИАМО в Люберцах», глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 22 ноября вручил благодарности, ценные подарки многодетным семьям и поздравил женщин с Днем матери.
В четверг в Люберецком ДК прошло торжественное мероприятие, которое посвящено Дню матери.
В нашей стране праздник День матери учрежден в 1998 году. В соответствии с Указом президента России Бориса Ельцина от 30 января 1998 года №120 «О Дне матери». Он отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.
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