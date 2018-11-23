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Органы опеки и попечительства Подольска взяли под контроль ситуацию с брошенным мальчиком
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Ноября 2018, 12:18
Как рассказал «РИАМО в Подольске» член городской общественной палаты Максим Радайкин, в подмосковном Подольске органы опеки и попечительства решат судьбу ребенка, которого ранее обнаружили в подъезде дома на Революционном проспекте.
22 ноября местный житель нашел мальчика примерно двух лет в подъезде дома на Революционном проспекте 36/14. Позднее малыша забрали родственники, но выяснилось, что он проживает в неподходящих условиях, ночует на матрасе прямо на полу. После вызова полицейских мальчика доставили в больницу.
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