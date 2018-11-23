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Темпы ввода жилья в новой Москве в 2018 году превышают прошлогодние
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Общество — 23 Ноября 2018, 12:31
Как сказано в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы, объем ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в Троицком и Новомосковском округах столицы в текущем году превышает прошлогодние показатели.
Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что такие объемы и темпы «вполне логичны» как с точки зрения девелоперов, так и с позиции стройкомплекса столицы.
Он подчеркнул, что до конца текущего года в новой Москве планируется ввести еще порядка 400 000 квадратных метров жилья. С 1 июля 2012 года на новых территориях столицы уже сдано в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.
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