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Семь новых лифтов установили в жилых домах Люберец на прошедшей неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2018, 12:40
Как рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий, в городском округе Люберцы по региональной программе капитального ремонта в период с 19 по 26 ноября в многоквартирных домах установили 7 новых лифтов.
Он также сообщил, что 22 ноября в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья городской округ получил паспорт готовности к отопительному сезону на 2018-2019 годы. Его выдал региональный Ростехнадзор.
«К зиме мы полностью готовы», – добавил глава муниципалитета.
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