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Около 70% выпускников университета «Дубна» работают по специальности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2018, 11:13
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области ректор Государственного университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев, свыше 90% бывших студентов университета «Дубна» в Подмосковье находят работу в первый год после выпуска, причем трудоустраиваются по специальности 70% молодых специалистов.
Фурсаев добавил, что для трудоустройства выпускников в вузе создали аналитический центр «Образование и карьера». Кроме того, семь базовых кафедр готовят специалистов для Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).
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