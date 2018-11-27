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Новогодняя иллюминация появится на улицах и площадях Подольска к 15 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2018, 11:14
Как рассказал «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации муниципалитета, в подмосковном Подольске планируют включить праздничную новогоднюю иллюминацию к 15 декабря.
Собеседник агентства сообщил, - «В текущем (2018 году – ред.) году приобретение новой иллюминации не планируется, так как она была закуплена в прошлом (2017 году – ред.) году. Завершить работы по украшению нашего округа, а также по проверке и включению новогодней иллюминации мы планируем к 15 декабря».
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