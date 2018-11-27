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Жители Подмосковья более 3 тысяч раз воспользовались социальным такси с начала 2018 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2018, 11:15
Как проинформировала РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, социальным такси в Подмосковье воспользовались более 3 000 раз с начала 2018 года, большинство вызовов поступало через мобильное приложение.
Министр добавила, что ежегодно социальные услуги в Подмосковье получают около 700 000 человек, в том числе более 400 000 пожилых граждан и инвалидов, 15 000 детей-инвалидов и детей с ограничением здоровья.
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