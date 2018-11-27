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Специальные рубрики о туризме в Подмосковье появятся в региональных и муниципальных СМИ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2018, 11:18
Как сообщает корреспондент РИАМО, вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова провела в Дмитрове совещание с руководителями подмосковных СМИ по вопросам популяризации туристических маршрутов.
Мероприятие состоялось совместно с министром правительства Московской области по информационной политике Анастасией Звягиной и советником губернатора по туризму в ранге министра Натальей Галкиной.
Виртуозова сообщила, что в Московской области ждут гостей из Москвы, Тулы, Ярославля, Твери, Рязани.
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