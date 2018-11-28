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В Балашихе более 4 месяцев разыскивают пропавшего 48‑летнего мужчину
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Общество — 28 Ноября 2018, 11:14
Как передается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», в подмосковной Балашихе ужу более четырех месяцев ищут мужчину, который 1 июля вышел из дома и пропал.
В сообщении сказано, - «Пропал Павлов Игорь Борисович 48 лет, городской округ Балашиха, Московская область. 1 июля 2018 года ушел из дома и не вернулся» .
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые короткие, имеются залысины, глаза серые. Был одет в сине-голубую рубашку с орнаментом, синие джинсы и бежевые мокасины.
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