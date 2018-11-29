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Число раскрытых случаев мошенничества в Подмосковье увеличилось на 14% за 10 месяцев
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Ноября 2018, 12:48
Как передает 29 ноября на пресс-конференции в РИАМО начальник ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Рябухин, раскрываемость мошенничеств в Подмосковье возросла на 14% в текущем году.
Следуя его словам, за десять месяцев на территории Московской области зарегистрировано около 4,8 тысячи случаев мошенничества общеуголовной направленности. Такой вид хищений характеризуется большим количеством способов совершения в различных сферах деятельности физических и юридических лиц.
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