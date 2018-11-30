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В Люберцах отремонтировали 100% подъездов, запланированных на 2018 год
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Общество — 30 Ноября 2018, 12:04
Как рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий, в городском округе Люберцы завершили ремонт 1329 подъездов, которые запланированы в 2018 году, работы проводили по программе губернатора Московской области.
30 ноября глава проверил качество отремонтированного подъезда в доме №18 по улице Юбилейная. Указанный дом обслуживает управляющая компания АО «Люберецкий городской жилищный трест».
Ружицкий подчеркнул, что власти уже формируют программу по ремонту подъездов на 2019 год.
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