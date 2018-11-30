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Прошедшие в Московском регионе выборы повысили уровень доверия к избирательному процессу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2018, 12:05
Как передает в пятницу член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Александр Клюкин, качественно проведенные выборы губернатора Подмосковья и мэра Москвы позволили повысить уровень доверия жителей к избирательному процессу.
30 ноября в подмосковном городском округе Истра проходит региональная конференция организаторов выборов в Московской области.
Клюкин добавил, что важной особенностью прошедшей избирательной кампании стала возможность жителей голосовать по экстерриториальному принципу. Этот эксперимент, по мнению Клюкина, удался.
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