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Карантин по бешенству животных отменили в деревне Зарайска
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2018, 20:40
Губернатор Московской области отметил карантин по бешенству животных в деревне Авдеево подмосковного городского округа Зарайск.
В постановление указано, что отменить с даты подписания настоящего документа (30 ноября 2018 года – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 3 октября 2018 года №501 ПГ <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Авдеево городского округа Зарайск; городской округ Зарайск.
Зарайск признали безопасным от западной границы деревни Дубакино до восточной границы деревни Ивашково, далее на юг вдоль границы городского округа Зарайск до западной границы деревни Дубакино.
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