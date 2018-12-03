03декабря 2018
понедельник
|
Расширенное заседание правительства Подмосковья пройдет 4 декабря
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Декабря 2018, 20:43
Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, что 4 декабря под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства региона, где примут участие руководители областных министерств и ведомств.
Отмечается, что в мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.
Также 4 декабря состоится заседание Московской областной думы, где основным вопросом в повестке станет закон о трехлетнем бюджете региона.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -8 -10
ночью -5 -7 утром -2 -4
Котировки
Партнеры