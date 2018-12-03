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В Люберцах полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
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Общество — 3 Декабря 2018, 20:50
Как сообщило Главное управление МВД России по Московской области, что в деревне Егорово Люберец полицейские задержали выходца из Саратовской области, находящегося в федеральном розыске за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Отмечается, что сотрудники ППС полиции МУ МВД России «Люберецкое» на улице Колхозная в деревне Егорово был задержали 35-летнего уроженца Саратовской области. При проверке документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области за совершение преступления, предусмотренного статьей 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
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