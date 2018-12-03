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Начальник отдела противодействия коррупции МВД Подольска примет граждан 5 декабря
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2018, 20:51
Как сообщило УМВД России по городскому округу, что жители Подольска 5.12.2018 году смогут задать вопросы начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД горокруга Павлу Кузнецову в ходе приема.
Согласно графику приема граждан, который опубликован на сайте, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Подольску Павел Кузнецов проведет прием граждан 5 декабря. Мероприятие будет проходить с 17:00 до 20:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84.
Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие. Записаться на мероприятие можно по телефону: 8(496)763-02-59.
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