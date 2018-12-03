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Глава Люберец зажег новогоднюю ель возле дворца культуры
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2018, 20:54
Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 3 декабря 2018 года зажег новогоднюю ель на площади возле дворца культуры.
Ружицкий сообщил, что Новый год совсем близко. Сегодня мы с вами зажжем новогоднюю елочку. Другие зимние красавицы появятся не только в городе, но и в поселках.
Перед дворцом культуры аниматоры провели интерактивную программу для детей. Также выступили коллективы городского культурного учреждения. Программа прошла в рамках акции «Зима в Подмосковье».
В подмосковных парках включили новогоднюю иллюминацию и огни на елках. Это стало частью большой программы «Зима в Подмосковье», которая вбирает в себя множество мероприятий: ярмарки, спортивные праздники, народные гуляния.
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