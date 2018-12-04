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Холодную воду отключат на несколько часов в деревне Бузланово Красногорска 5 декабря
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Общество — 4 Декабря 2018, 13:11
Как информирует официальный сайт Красногорского водоканала, что в деревне Бузланово подмосковного Красногорска 5.12.2018 года будет отключение холодной воды с 10:00 до 17:00.
Отмечается, что 5 декабря с 10:00 до 17:00 будет отключена подача воды. Без холодной воды останется деревня Бузланово (в городском округе Красногорск ).
Воду отключат из-за проведения ремонтных работ.
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