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Массовые катания на льду пройдут в Подольске 9 декабря
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Декабря 2018, 13:18
Как информируется в группе развлекательного учреждения в соцсети «ВКонтакте», что в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске 9.12.2018 года проведут 5 сеансов семейных и массовых катаний на коньках.
Отмечается, что гостей ждут прокат коньков, приятная музыка и дружеская атмосфера. Три сеанса семейного часа пройдут с 15:00 до 16:00, с 16:30 до 17:30 и с 18:00 до 19:00. Два сеанса массового катания пройдут с 19:30 до 20:30 и с 21:00 до 22:00.
Продажа билетов начинается с 12:00 в день проведения катания. Дети до 7 лет допускаются на каток только в сопровождении взрослого с билетом и на коньках.
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