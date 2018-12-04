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Команда КВН Красногорска стала серебряным призером Первой региональной лиги
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Декабря 2018, 13:24
Как информируется на официальном сайте администрации горокруга, что команда КВН из подмосковного Красногорска завоевала второе место в региональных соревнованиях Клуба веселых и находчивых, а юная участница команды удостоена кубка в номинации «Лучшая актриса».
Отмечается, что местная команда Клуба веселых и находчивых «Дети Подмосковья» заняла 2 место в Первой региональной лиге КВН Московской области. Финал игры состоялся 3 декабря в городе Королеве.
В ходе игры на сцене встретились сильнейшие команды со всех уголков области.
Кубок в номинации «Лучшая актриса» завоевал самая юная участница красногорской команды.
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