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Власти Подмосковья подписали соглашение с Национальной ассоциацией проектировщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Декабря 2018, 13:06
Правительство Московской области подписало соглашение с Национальной ассоциацией проектировщиков в рамках III форума проектировщиков Подмосковья, который в среду проходит в доме правительства региона.
Cоглашение подписал заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Фомин от лица региона.
Фомин ответил, что мы драйверы в строительстве в России, нашими наработками мы бы хотели обмениваться с коллегами из других регионов, в частности, благодаря соглашению. Это соглашение позволит нам работать и с проектными организациями, в том числе из других регионов. Мы всегда рады видеть компании, которые хорошо оказывают свои услуги, в Московской области - лучшие компании. От этого зависит качество проектирования.
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