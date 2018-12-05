05декабря 2018
среда
|
Делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Декабря 2018, 13:08
В честь Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой губернатор Московской области Андрей Воробьев и делегация Подмосковья возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата.
Кроме того делегация почтила память погибших минутой молчания.
В мероприятии приняли участие члены правительства Московской области, депутаты Мособлдумы, главы муниципальных образований региона, представители Московского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, герои РФ, почетные граждане Подмосковья, руководители региональных поисковых объединений, а также участники «Юнармии».
После возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, делегация Московской области направилась к памятнику маршала Жукова, где представители региона также возложили венки и цветы.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -1 -3 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры