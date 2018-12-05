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В деревне Подольска отловили двух безнадзорных собак, которые растаскивали мусор
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Общество — 5 Декабря 2018, 13:13
Как проинформировали на интернет-портале «Добродел», что в деревне Матвеевское Подольска отловили 2-х агрессивных безнадзорных собак, которые растаскивали мусор по округе.
Жительница Подольска оставила на портале обращение, в котором попросила отловить безнадзорных собак в деревне Матвеевское. По ее словам, две собаки растаскивают мусор по округе. Также они могут проявлять агрессию в сторону людей.
Как сообщил председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов, что администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории Подольска в деревне Матвеевское и сообщает, что отлов безнадзорных животных в количестве двух особей произведен.
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