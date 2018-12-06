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В Подмосковье автобусы на ряде направлений из‑за снега работают по фактическому расписанию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2018, 13:11
Из-за выпавшего снега автобусы «Мострансавто» на некоторых направлениях перешли на работу по фактическому расписанию.
Отмечается, что в «Мострансавто» приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. Проведены инструктажи с водительским составом. В связи со сложной дорожной ситуацией из-за снегопада автобусы предприятия на некоторых направлениях работают по фактическому расписанию.
Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что дорожные службы региона работают в усиленном режиме. В очистке дорог от снега и обработке противогололедными материалами задействовано 728 единиц техники.
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