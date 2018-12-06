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Начальник полиции Подольска проведет прием жителей горокруга 22 декабря
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Общество — 6 Декабря 2018, 13:23
Как информируется на сайте УМВД России по городскому округу Подольск, что начальник полиции подмосковного Подольска Артур Озеров проведет личный прием граждан 22 декабря 2018 года. Встреча начнется в 10:00 и продлится до 12:00.
Отмечается, что согласно графику приема граждан, который опубликован на сайте, начальник полиции УМВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Артур Озеров 22 декабря 2018 года проведет прием граждан, который будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84.
Все желающие смогут записаться на прием по телефону: 8(496)763-02-59.
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