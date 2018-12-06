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Снегопад не повлиял на работу Московского центрального кольца
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2018, 13:26
Как информируется на странице «ВКонтакте» МЦК, что движение поездов по Московскому центральному кольцу не изменилось из-за снегопада в столице.
Синоптики отмечают, что выпало 11% от месячной нормы осадков. Снегопад не помешал «Ласточкам» утром вовремя «вылететь» на МЦК. Поезда курсируют в необходимом интервальном режиме.
Сотрудники коммунальных служб столицы работают в усиленном режиме после выпавшего за ночь снега. В первую очередь коммунальщики чистят площадки около вестибюлей станций метро, МЦК, остановки общественного транспорта.
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