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Около 23% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за прошедшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Декабря 2018, 13:09
Как сообщил ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье составляет 13 миллиметров, что выше нормы на 4 миллиметра, всего за сутки выпало 23% от месячной нормы осадков.
Он отметил, что с 6 числа выпало 8,8 миллиметра осадков. Высота снега составляет 13 миллиметров, при норме девять. Снег свежий, пушистый, он еще осядет. Получается, 23% от месячной нормы осадков выпало за прошедшие сутки. Это довольно сильные осадки.
Он добавил, что сейчас фронтальная зона ушла на восток страны. Следующие осадки в виде снега и мокрого снега с дождем ожидаются 9 декабря во второй половине дня.
В начале новой недели сугробы вырастут до 16-18 сантиметров.
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