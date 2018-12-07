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14 тыс километров трасс очистили после снегопада в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Декабря 2018, 13:11
Как сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, что после двухдневного снегопада в Московской области на автодороги было выведено свыше 1000 единиц спецтехники, которые очистили более 14000 километров трасс.
Пятого и 6 декабря в Московском регионе прошел сильный снегопад. После непогоды работа по очистке и обработке дорог велась на всей подведомственной сети.
Отмечается, что дорожные службы Подмосковья, в оперативном управлении которых находится региональная сеть автодорог, за минувшие сутки обработали противогололедными материалами и очистили от снега более 14 тысяч километров автодорог.
Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта на региональных автодорогах было задействовано свыше 1 тысячи единиц спецтехники, в том числе 515 единиц комбинированных дорожных машин.
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