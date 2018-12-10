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Глава Красногорска проведет личный прием граждан 12 декабря
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2018, 13:19
Как информируется на официальном сайте администрации муниципалитета, что глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина проведет прием граждан по личным вопросам в День Конституции, 12 декабря.
Отмечается, что каждый год по поручению президента России в День Конституции, 12 декабря, проводится общероссийский прием граждан. В администрации горокруга Красногорск (улица Ленина, дом 4) прием будет осуществляться с 12:00 до 20:00.
Прием проведут глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, а также заместители главы администрации по вопросам строительства и архитектуры; земельно-имущественным вопросам; по вопросам дорожной деятельности, транспорту и связи; начальники управлений, ответственные за социальные вопросы и здравоохранение.
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