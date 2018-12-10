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Московских водителей призвали быть внимательнее из‑за сильного тумана на дорогах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2018, 13:25
Как сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы, что на дорогах столицы 10 декабря видимость упадет до 500 метров из-за сильного тумана, водителей просят проявить бдительность.
Синоптики обещают 10 декабря сильный туман в столице. Видимость упадет до 500 метров. Необходимо быть осторожными и внимательными за рулем.
Ранее синоптики также предупредили москвичей о туманах в столице в понедельник.
В Москве и Подмосковье в понедельник температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса. В столице будут небольшие осадки, в город придет оттепель, высока вероятность локальных туманов.
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