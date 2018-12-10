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Жители Люберец могут проголосовать за лучший подъезд Подмосковья на конкурсе до 16 декабря
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Общество — 10 Декабря 2018, 13:29
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что Жители городского округа Люберцы могут поддержать подъезд на Комсомольском проспекте, который принимает участие в областном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья-2018.
Он отметил, что первый подъезд дома №19, корпус №1 по Комсомольскому проспекту в Люберцах попал в финал голосования «Лучший подъезд Подмосковья-2018». Принять участие в голосовании можно на портале «Добродел».
Он добавил, что в голосовании участвует 21 подъезд Подмосковья. Среди них подъезд городского округа Люберцы под номером 11. Голосование продлится до 16 декабря 2018 года.
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