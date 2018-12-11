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В 2019 году в Подмосковье планируют построить 15 стадионов и ФОКов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Декабря 2018, 13:04
Как сообщило министерство строительного комплекса Московской области, что в Подмосковье одним из приоритетов в развитии социальной инфраструктуры является строительство спортивных объектов. В 2019 году в регионе планируется построить 15 стадионов и ФОКов с современной инфраструктурой.
Министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев отметил, что Министерство стройкомплекса Московской области в следующем году планирует завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию 15 новых спортивных сооружений.
Новые сооружения создадут условия для занятий спортом в городских округах Серебряные Пруды, Дзержинский, Ликино-Дулево, Шатура, Богородский, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Чехов, Балашиха, Красногорск, Лосино-Петровский, а также в Щелковском и Одинцовском районах.
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