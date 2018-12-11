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Жителям Красногорска порекомендовали кипятить воду с 13 по 25 декабря
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Общество — 11 Декабря 2018, 13:13
Как информируется на официальном сайте Красногорского водоканала, что в подмосковном Красногорске с 13 по 25 декабря будут промывать и хлорировать водопроводную систему. В связи с этим жителям в этот период рекомендуют кипятить воду.
Отмечается, что с 13 по 25 декабря вода будет подаваться с остаточным запахом хлора, возможны кратковременные отключения воды. Воду рекомендуется кипятить.
В этот период будут проводиться работы по промывке и хлорированию водопровода.
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