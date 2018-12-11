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Врачей Подмосковья призвали активнее участвовать в профессиональных конкурсах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Декабря 2018, 13:16
Как сообщила начальник управления кадровой политики и образовательных учреждений министерства здравоохранения Московской области Зифа Абдрахманова, что врачи Подмосковья могут активно принимать участие в профессиональных конкурсах, тем самым повышая свою квалификацию.
Она отметила, что с каждым годом участников профессиональных конкурсов становится все меньше. Участвуя в таких конкурсах, вы делитесь своим опытом и показываете, что вы можете. Это также мотивация работы.
В 2018 году в Подмосковье провели четыре профессиональных конкурса для врачей «Лучший врач Московской области» по 20 номинациям, «Лучший по профессии», «Лучший специалист со средним медицинским образованием Московской области», «Народный доктор Московской области».
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