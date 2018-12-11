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ГИБДД Балашихи во вторник проверит водителей на соблюдение правил перевозки детей
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Общество — 11 Декабря 2018, 13:19
Как сообщила пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», что сотрудники полиции Балашихи во вторник проведут рейд по пресечению фактов нарушения перевозки детей. Данное мероприятие будет проходить на дорогах городского округа.
Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.
«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 11 декабря с 13:00 до 15:00 в городском округе Балашиха будут проводить профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир»», – отмечается в сообщении.
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