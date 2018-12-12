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Производство продовольственной пшеницы планируют увеличить до 200 тыс тонн в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Декабря 2018, 13:16
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, что к 2021 году в Московской области собираются увеличить производство продовольственной пшеницы до 200000 тонн.
Он отметил, что задача стоит к 2021 году производить на территории Московской области 200000 тонн пшеницы продовольственной. В Подмосковье имеется потребность в производстве продовольственной пшеницы.
Разин добавил, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Московской области к 2021 году должен составить 500 тысяч тонн в год. Все необходимые предпосылки для этого в регионе имеются.
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