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Более 170 новобранцев из Красногорска отправят в армию в осенний призыв
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Общество — 12 Декабря 2018, 13:19
Как информируется на официальном сайте администрации муниципалитета, что в среду из подмосковного Красногорска на распределительный пункт в Железнодорожный отправили призывников, всего в осенний призыв отправятся служить более 170 юных жителей горокруга.
Отмечается, что очередная партия новобранцев в ближайшее время пополнит ряды Вооруженных сил России. 12.12.2018 года с красногорского стадиона «Зоркий» они отправились на распределительный пункт в Железнодорожный. Всего за время осеннего призыва из городского округа Красногорск в 2018 году на службу в армию отправятся 174 новобранца.
Красногорских призывников проводили глава городского округа Эльмира Хаймурзина и военный комиссар Красногорска Николай Коротких.
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