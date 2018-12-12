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В Подмосковье начались проверки содержания новогодних украшений и мест зимнего отдыха
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Декабря 2018, 13:22
Как сообщила пресс-служба ведомства, что Госадмтехнадзор Московской области приступил к операции с условным названием «Комфортный Новый год», в ходе который инспекторы проведут проверку содержание новогодних украшений и мест зимнего отдыха.
Отмечается, что операция с условным названием «Комфортный Новый год» стартовала в Подмосковье. На территории муниципальных образований Московской области запланировано к установке более 130000 элементов праздничного новогоднего украшения. В связи с этим Госадмтехнадзор начал проверки содержания и состояния этих объектов.
Также инспекторы проведут проверку и содержания новогодних рынков, елочных базаров, мест праздничных гуляний. В рамках операции они будут следить за состоянием и содержанием всех подобных объектов.
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