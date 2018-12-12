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Инвестор в Дмитровском городском округе планирует производить 50 тыс тонн овощей в год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Декабря 2018, 13:28
Как сообщила пресс-служба Минмособлимущества, что для выращивания картофеля и овощей открытого грунта инвестору в Дмитровском городском округе Подмосковья передали земельный участок более 1700 гектаров, где будет выращиваться 50000 тонн овощей в год.
«МосАгроФуд-Д» развивает овощной бизнес в Дмитровском городском округе. Еще 1725 гектаров областной земли в Синьковском сельском округе передано инвестору для развития данного направления, а именно выращивания картофеля и овощей открытого грунта.
Как отметил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, инвестор собирается приобрести сельхозтехнику, построить теплицы для выращивания рассады, центр переработки овощей и овощехранилища, а после выхода на полную мощность - выращивать 50000 тонн овощей в год.
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