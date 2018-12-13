13декабря 2018
четверг
|
Паспорт гражданина РФ получили около 40 иностранцев и юных жителей Люберец
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Декабря 2018, 11:37
Как сообщила пресс-служба ведомства, что сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» провели акцию «Мы граждане России!», в ходе которой паспорт гражданина РФ вручили 36 юным жителям Люберец.
Отмечается, что в поддержку акции «Мы – граждане России» в миграционном пункте №1 ОВМ МУ МВД России «Люберецкое» провели церемонию вручения паспортов Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста и лицам, принятым в гражданство Российской Федерации. Заместитель начальника ведомства Виталий Чепрасов вручил жителям округа 36 паспортов и пожелал им быть достойными гражданами своей страны.
Основной целью проведения мероприятия является формирование чувства патриотизма, соблюдение и уважение законов страны, выражение активной гражданской позиции.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -2 -4 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры