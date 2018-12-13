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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 6 баллов утром в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Декабря 2018, 11:44
Как информирует сервис «Яндекс.Пробки», что загруженность дорог в столице утром 13 декабря оценивается в шесть баллов из десяти возможных, движение автомобилей плотное, это соответствует обычному уровню.
Все же пробки зафиксированы на внешней стороне МКАД на северо-западе, на юге и юго-востоке внутренней стороны МКАД, на Третьем транспортном кольце и частично на Садовом кольце.
Большая пробка образовалась на внешней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Осташковского шоссе; пробка продержалась два часа.
Также на Ленинградском шоссе от Шереметьевского шоссе до Юбилейного проспекта пробка продержалась три с половиной часа. Столько же времени длилась пробка на Новорязанском шоссе от моста через Москву-реку до Лыткаринского шоссе.
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