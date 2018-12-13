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Жители одного из домов Подольска самостоятельно украсили свой подъезд к Новому году
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Общество — 13 Декабря 2018, 11:49
Как информируется в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте», что жители микрорайона Климовск Подольска самостоятельно украсили свой подъезд гирляндами и елочными игрушками в преддверии Нового года.
Отмечается, что в микрорайоне Климовск жители дома №7, корпуса №6 на улице Молодежная украсили свой подъезд и прилегающую территорию электрогирляндами, новогодними шарами и поставили искусственные ели в подъезде, создав новогоднее настроение себе и гостям дома.
Территориальное управление выражает благодарность активным жителям, которые принимают участие в обустройстве быта вокруг себя и создают положительное настроение жителям города.
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