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Врачи центра медицины катастроф помогли 5,5 тыс человек в Подмосковье за 10 месяцев
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Декабря 2018, 11:55
Как проинформировал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, что бригады центра медицины катастроф в Подмосковье за 10 месяцев 2018 года оказали помощь свыше 5500 пациентов, в том числе 807 детям.
Он отметил, что за текущий год бригады территориального центра медицины катастроф Московской области осуществили более 6500 выездов, где была оказана медицинская помощь более 5500 пациентов, из них 807 детей.
По его словам, на сегодняшний день бригады медицины катастроф эксплуатируют 17 автомобилей класса С, укомплектованных необходимым медицинским оборудованием.
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