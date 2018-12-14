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В Балашихе построили торговый комплекс площадью свыше 27 тыс кв м
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Декабря 2018, 11:50
Как сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области, что торговый центр, который располагается на участке 19-го километра трассы «Москва – Нижний Новгород», возвели в Балашихе, объект получил заключение о соответствии.
В двухэтажном здании на площади 27074 квадратных метров расположились торговые залы и павильоны, административные и вспомогательные помещения.
Как сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян, что новому объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Здание готовится к вводу в эксплуатацию.
Он добавил, что на объекте созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.
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