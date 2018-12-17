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В Подмосковье ведут работу по организации зимних праздников
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Декабря 2018, 13:10
Как проинформировала пресс-служба губернатора и правительства региона, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что жители и гости региона смогут с удовольствием провести время в Подмосковье на зимних праздниках.
В области ведется соответствующая работа по организации мероприятий.
Воробьев 17 декабря провел совещание с руководящим составом областного правительства, где особый акцент был сделан на подготовке всех муниципалитетов к новогодним праздникам.
Он отметил, что у нас разворачивается большая программа «Зима в Подмосковье», и я очень надеюсь, что жители и гости нашего региона смогут с удовольствием провести время в подмосковных городах. Для этого мы проводим работу, связанную с организацией праздников.
На совещании также обсуждался ряд вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности на следующий год.
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