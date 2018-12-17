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Более 110 камер видеонаблюдения установили в подъездах Люберец за неделю
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Общество — 17 Декабря 2018, 13:21
На оперативном совещании, которое состоялось утром 17 декабря, глава муниципалитета Владимир Ружицкий сообщил, что с 10 по 16 декабря в подъездах городского округа Люберцы установили 112 камер наружного видеонаблюдения.
Он отметил, что в период с 10 по 16 декабря на входные группы в подъездах городского округа Люберцы установили 112 видеокамер с возможностью подключения к системе «Безопасный регион», что составляет 56 % от плана на текущий год. По плану – 200 камер.
Ружицкий напомнил, что в рамках региональной программы «Безопасный подъезд» с министерством ЖКХ Московской области 6 декабря 2018 года подписано соглашение на предоставление субсидий на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. Соглашение действует до 31 декабря 2019 года. В рамках данной программы необходимо установить 2 529 камер.
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