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Электрички на Казанском направлении МЖД вновь ходят по графику после сбоя
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Декабря 2018, 13:01
Как проинформировала пресс-служба Московской железной дороги, что железнодорожники ввели в график пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги, которые задерживались утром 18 декабря из-за отключения электроэнергии на участке Москва – Люберцы.
Диспетчерский аппарат Московской железной дороги приложил максимум усилий, чтобы сократить опоздание пригородных поездов Казанского направления, которые были задержаны в результате кратковременного отключения электроэнергии на участке Москва – Люберцы.
На Казанском вокзале по требованию пассажиров выдавались справки об опоздании пригородных поездов.
Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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