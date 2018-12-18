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Программу по ремонту подъездов в Подмосковье на 2018 год выполнили на 94%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Декабря 2018, 13:08
Как сообщил на заседании регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, что на 94% выполнили программу по ремонту подъездов в Московской области на 2018 год.
Он отметил, что сегодня у нас выполнение программы 2018 года – 94%. У нас осталось 6% – это ряд муниципальных образований, где также работы ведутся и фактически идет в последние дни прием документов.
В беседе с журналистами он отметил, что к концу года количество отремонтированных подъездов достигнет 98%.
Как отмечается в презентации к выступлению, на текущий момент в Подмосковье в 2018 году отремонтировали 28300 подъездов.
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